50 ans de l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS): le ministre de la justice appelle à garantir et à renforcer le droit des femmes et des enfants

Le ministre a également abordé les effets dévastateurs des crises environnementales sur les populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. « Les femmes et les enfants, en particulier dans les régions les plus précaires, subissent de manière disproportionnée les effets des crises environnementales et des insécurités sociales et politiques. » Face à ces défis, Ousmane Diagne a appelé à une vigilance continue pour consolider les acquis en matière de droits des femmes et des enfants.



Dans cette perspective, il a insisté sur la nécessité de renforcer les cadres législatifs et les structures de soutien pour les femmes victimes de violence ou de discrimination. « Pour les femmes, il est crucial de renforcer les dispositifs législatifs contre les violences, qu'elles soient domestiques, économiques ou psychologiques. L'accès à la justice doit être garanti et les structures d'accompagnement améliorées. »



Le ministre a également abordé les priorités concernant les droits des enfants, en insistant sur l'importance d'un accès universel à l'éducation et aux soins, ainsi que la lutte contre les mariages forcés et le travail des enfants.



Il a conclu en soulignant l'importance du rôle du système judiciaire dans la réalisation de ces droits et la nécessité de rester vigilant pour continuer à faire progresser les droits des femmes et des enfants « Les acquis en matière de droits des femmes et des enfants sont le reflet d'une société en constante évolution, mais ces droits ne sont jamais définitivement acquis. Nous devons rester vigilants et persévérants pour non seulement préserver les progrès réalisés, mais aussi pour continuer à repousser les frontières de l'injustice. »



Ce symposium constitue une plateforme cruciale pour repenser les stratégies visant à renforcer les droits des femmes et des enfants, tout en répondant aux défis environnementaux et sécuritaires auxquels ces populations sont confrontées. Le ministre a invité toutes les parties prenantes à unir leurs forces pour garantir un avenir plus sûr, plus juste et plus égalitaire pour tous.