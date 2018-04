4 AVRIL / SHOW DES L-39- Ce flou qui entoure le discours de l'armée... Ténèbres sur une acrobatie aérienne... Qui a payé la facture de Baltic Bees?

Ce 4 avril 2018, les Sénégalais ont admiré l'acrobatie aérienne de deux avions dessinant un cœur bien joli dans le ciel de Dakar. Le spectacle a été fascinant. L'armée dira qu'il s'agissait de deux L-39NG que le Sénégal est en passe d'acquérir. Sur l'intention d'acheter, la possibilité ne saurait être écartée. Toutefois, autant préciser d'emblée que ceux qui ont volé sous les yeux du Président Macky Sall étaient juste des L-39C et non des L-39NG.



En effet, la nouvelle génération de ce genre d'avions encore appelé Albatros n'achèvera pas son assemblage pas avant la fin du troisième trimestre de 2018. C'est ce que dit officiellement son constructeur, l'avionneur Tchèque '' Aero Vodochody '' en l'occurrence. La première version complète et certifiée ne sera disponible qu'en 2019 et que le premier client ne pourra entrer en possession de sa marchandise qu'en 2020.

Dans une précédente publication, l'on précisait d'ailleurs, que 4 L-39NG sont en instance d'assemblage. Le premier et le quatrième serviront d'avions de test en vol, le deuxième ira aux essais au sol et le troisième servira pour les ''tests de fatigue '' et que trois contrats sont en cours de finalisation avec de futurs clients. Une information donnée par le PDG de l'entreprise Giuseppe Giordo



Autre élément de taille - Il y a à relever cet aspect démonstration du défilé des avions. En réalité, plus qu'une phase d'essai, il s'agissait d'un show déroulé par des professionnels en la matière. En effet, les pilotes des deux avions étaient des Léttons ( Lettonie - pays d'Europe Orientale ) appartenant à une société privée d'acrobatie dénommée '' Baltic Bees ''. Elle rappelle un peu la patrouille de France qui excelle aussi dans les activités de voltige.



'Baltic Bees Jet Team' est une équipe qui a fait ses débuts en 2008. Le pilote de voltige Valery Sobolev est déclaré comme étant l'instructeur de vol et le créateur du programme d'affichage. Avant l'étape de Dakar, des prestations ont été faites, suivant un calendrier, à

Prague dans la République Tchèque, à Lyon en France, en Espagne dans les villes de Reus et d'Almeria et au Maroc plus précisément à Agadir et à Dahla.



Aussitôt se pose comme urgent un certain nombre de questions dont celle-ci : Qui a payé la facture ? Est-ce l'armée Sénégalaise ? L'État du Sénégal ou encore Aero Vodochody ? Mystère et boule de gomme !



Dans tous les cas, il reste constant que les avions n'étaient pas des L-39NG mais des L-39C , qu'ils n'appartenaient pas encore au Sénégal comme déclaré d'ailleurs par l'armée, qu'ils n'étaient point pilotés par des Sénégalais mais par des Léttons et que la démonstration était faite par une société privée de la Lettonie qui a certainement dû valider un cachet .