4 AVRIL / Cérémonie de décoration : 38 éléments de la police nationale honorés.

Comme à l’accoutumée, à après la célébration de la fête de l’indépendance du pays, le corps de la police nationale se retrouve à l’école Police pour rendre un hommage mérité aux fonctionnaires de police, mais aussi pour décorer ceux qui se sont particulièrement illustrés dans l’exercice de leur mission, au service du peuple.



2 ont été décorés au grade d'officier de l’Ordre national du Lion, 08 décorés au grade de chevalier l'Ordre national du Lion, 11 décorés Médaille d'honneur de la Police, 5 décorés au grade d'officier d’Ordre du mérite, 13 décorés au grade de chevalier d’Ordre du mérite.



Au total 38 récipiendaires du corps de la Police nationale ont été honorés ce lundi, à l’occasion du 62ème anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale.



À l’occasion, le ministre de l’intérieur a réitéré ses félicitations à leur endroit, en présence de leurs parents et amis. Cela après plusieurs années de loyaux services. Ces fonctionnaires désignés comme des modèles, monsieur Antoine Dione a invité leurs collègues à s’inspirer d'eux. En outre, le ministre a saisi cette occasion pour féliciter la police Nationale pour sa belle participation lors de la cérémonie de prise d’armes de cette matinée.



En effet, l’implication de la police nationale dans l’effort de résilience est connue et appréciée à tous les niveaux. Ainsi, dans la continuité de pouvoir permettre à la police d’assurer pleinement ses missions, l’État suivant les hautes instructions du président de la République, a mis un accent particulier sur l’augmentation considérable des effectifs et l’acquisition d'équipements de dernière génération.