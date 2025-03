34e édition du pèlerinage diocésain de Mont-Rolland : Me Habib Vitin réaffirme son engagement dans la promotion de la cohésion sociale...

Pour sa part, Me Habib Vitin dit avoir pris part à "ce pèlerinage dans un esprit de fraternité et de communion, montrant son engagement envers les valeurs chrétiennes et son soutien aux initiatives religieuses locales". À cet effet, il a évoqué "l'importance de la paix, de l'unité et de la solidarité au sein de la communauté". Une occasion également de partager "des moments de prière et de réflexion spirituelle avec les participants, s’inspirant du thème du pèlerinage pour renforcer les liens entre les différentes communautés."

L'événement a été également l'occasion pour le "mouvement de réaffirmer son rôle dans la promotion de la cohésion sociale et du respect des valeurs humaines et spirituelles dans le cadre de ses actions politiques et sociales"...