2eme Lancement des patrouilles maritimes conjointes (Zone G) : Une Mutualisation des plateformes navales pour un espace maritime sous-régionale sécurisé

La cérémonie de lancement de la deuxième édition de la patrouille conjointe de la Zone G prévue du 26 avril au 1er mai 2023, s'est tenue ce mardi 25 avril 2023 dans les locaux de l'Ecole de la Marine nationale (EMAN) de Bel-Air. Une opération de six jours qui se déroulera en simultanée dans les eaux gambiennes et bissau-guinéennes, a fait savoir le contre amirale abdou Sene, chef d’état-major général de la marine nationale en présence de ses homologues de la gambien, de la bissau-guinéen ainsi que le Commandant des Garde-côtes du Cap-Vert, le Directeur du Centre régional chargé de la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest (CRESMAO) et le représentant de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC.)



Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du Code de

conduite de Yaoundé au niveau de la zone G (Cabo Verde, Gambie, Guinée-Bissau et Sénégal) relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre a renseigné le contre-amiral Séne lors de son intervention.



A l'instar de la première édition organisée en 2021, la Marine nationale sénégalaise mettra en œuvre deux unités navales qui seront déployées dans les eaux gambiennes et bissau-guinéennes. Il s'agit d'un patrouilleur rapide type shaldag MK V qui embarquera une équipe de visite gambienne et d'un navire de projection type EDIC qui accueillera une escouade de fusiliers marins bissau-guinéens.



Notons que le shaldag patrouillera dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Gambie au moment où l'EDIC servira de plateforme logistique pour les opérations conjointes de nomadisation au niveau des iles Begajos de la Guinée-Bissau.