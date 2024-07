2eme Jeux Africains des travailleurs : Le Sénégal désigné pays hôte, un budget de 61,9 millions de FCFA prévu

La Fédération Sénégalaise des Sports Travaillistes a organisé une conférence de presse ce mardi dans les locaux de la maison de la presse. Cette rencontre avec les médias nationaux et internationaux avait pour objectif de faire le point sur le prochain Congrès Continental de l'Organisation du Sport africain Travailliste et Amateur (OSTA), ainsi que sur l'accueil des 2e Jeux Africains des Travailleurs, qui auront lieu à Dakar du 15 au 22 décembre 2024.

Selon le président de la Fédération Sénégalaise des Sports Travaillistes, Badara Ndiaye : « La Fédération Sénégalaise des Sports Travaillistes (FSST), en collaboration avec l'OSTA et la Confédération Sportive Internationale du Travail (CSIT), est fière d'annoncer l'organisation des IIèmes Jeux Africains des Travailleurs à Dakar, du 15 au 22 décembre 2024. Cet événement continental représente une opportunité majeure pour promouvoir le sport en milieu de travail, renforcer les liens entre les travailleurs à travers l'Afrique, et célébrer l'esprit de camaraderie et de compétition saine. »

Suite au désistement de la RD Congo initialement désignée comme pays hôte, ces Jeux Africains des Travailleurs ont été attribués au Sénégal après une session extraordinaire du conseil exécutif de l'OSTA le 30 avril 2024. Un budget de 61,9 millions de FCFA a été prévu pour l'organisation de cette compétition.

Le programme des IIèmes Jeux Africains des Travailleurs comprendra des activités sportives (football, handball, volleyball, tennis de tables etc) et institutionnelles, dont le Congrès Continental de l'OSTA qui se tiendra à Dakar. Les épreuves sportives se dérouleront dans différentes infrastructures de la capitale sénégalaise dans un esprit olympique et dans le respect des règles des fédérations internationales et de l'OSTA.