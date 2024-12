286 kg de chanvre indien saisis : la gendarmerie frappe un grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue

Dans un communiqué relayé par la rédaction de DAKARACTU, le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale a annoncé un important coup de filet dans la lutte contre le trafic et l’usage de drogue sur le territoire sénégalais. Les brigades territoriales de la Zone Franche Industrielle et de Yenne ont mené des opérations efficaces dans les nuits du 17 et 18 décembre 2024, aboutissant à des saisies significatives.







Une surveillance renforcée et des résultats concrets







Les dispositifs de surveillance intensifiés le long des plages de Petit Mbao et de Yenne ont permis de déjouer les tentatives de transport de drogues. Selon le communiqué, ces opérations ont conduit à l’interception de cargaisons de chanvre indien soigneusement conditionnées dans des sacs en plastique. La saisie totale s’élève à 286 kilogrammes de chanvre indien, répartis comme suit :



• 216 kg saisis par la brigade de Yenne,



• 70 kg par celle de la Zone Franche Industrielle.







En plus de la drogue, deux véhicules utilisés pour les opérations ont été immobilisés :



• Un Rav4 immatriculé à Dakar,



• Une Peugeot 307 immatriculée à Thiès.







Des investigations en cours







Le communiqué précise que les enquêtes sont toujours en cours pour démanteler le réseau derrière cette opération. L’implication des brigades de Yenne et de la Zone Franche Industrielle démontre l’efficacité de la stratégie de surveillance de la gendarmerie, notamment dans les zones côtières propices au trafic.







Une lutte déterminée contre le fléau







À travers ce communiqué, le Haut-commandement de la Gendarmerie réaffirme son engagement dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, une priorité nationale. Cette saisie s’inscrit dans une série d’opérations destinées à sécuriser les zones côtières et à perturber les réseaux criminels. La collaboration des forces de l’ordre et leur vigilance constante montrent que le Sénégal ne tolère aucune forme de trafic sur son territoire.