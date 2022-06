28 juin 2021-28 juin 2022 : Un an déjà que disparaissait Adja Aminata Sarr, mère de Aïda Mbodj.

La présidente du parti And Saxal Liguey, un an après, se rappelle de la regrettée Adja Aminata Sarr qui a tiré sa révérence le 28 juin 2021. L’ancienne ministre sous le régime de Wade, députée actuellement à l’assemblée nationale et membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ainsi que toute la famille, se souviennent et prient pour qu’Allah le tout puissant lui accorde le paradis céleste.



Fatiha+ 11 Ikhlass