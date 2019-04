22e journée Ligue 1 / résultats complets et classement : Génération Foot à une victoire du sacre final, le TFC, AS Pikine, Jaraaf et DSC largués, la Linguère résiste

Génération se rapproche de plus en plus de son deuxième titre de champion de ligue 1 en trois ans dans l’élite. A quatre journées de la fin, le club de Déni devance désormais son dauphin de dix points suite à sa victoire sur Dakar Sacré-Cœur (1-0). Le Jaraaf accroché à domicile par le Casa, s’accroche à la 2e place. Les Pikinois prennent une raclée chez le Ndiambour. La Linguère s’impose face à la Sonacos dans le duel du bas de classement.



Génération foot 1 -0 Dakar Sacré-Cœur



Les grenats accélèrent la cadence dans le dernier virage et se détachent de leurs poursuivants directs. En déplacement à Dakar Sacré-Cœur ce weekend, GF s’est imposé sur la plus petite des marques grâce à un but de Insa Badji à la 35e minute.



Douanes 3-1 Gorée



Dans ce match qu’ils ont largement dominé les « Gabelous » qui n’ont pas fait dans le détail en battant les insulaires de Gorée battus (3-1.) Ibrahima Sow signait un doublé (38e et 52e minute de jeu) avant qu’Adama Tamba ne vienne sceller le sort du match à la 75 e.



Teungueth FC 0-0 Stade de Mbour



Seulement 4e (32 points) à l’issue de cette 22e journée, les Rufisquois peinent à retrouver le podium. Souleymane Diallo et ses protégés qui évoluaient dans l’antre de Ngalandou Diouf n’ont pas réussi à trouver la faille dans la défense Mbouroise.



Jaraaf 0-0 Casa Sports



Solide dauphin de Génération foot, le JA qui recevait le Casa sports au stade Léopold Sédar Senghor ce lundi s’est contenté du point du match nul. Un résultat qui fait plus l’affaire des « verts » qui restent à deux points du podium…



Sonacos 1-2 Linguère



Dans ce duel de mal classés qui opposait le dernier du championnat la Sonacos à l’avant dernier la Linguère. Ce sont les « Samba Linguère » qui ont tiré leur épingle du jeu s’imposant (2-1.) Une victoire précieuse pour la Linguère qui lutte pour éviter la relégation.



Ndiambour 3-0 AS Pikine



Djiby Fall n’y arrive toujours pas. Très bien parti, en début de saison l’AS Pikine enchaine les mauvais résultats entre le cumul des matchs nuls et les lourdes défaites. Ce revers contre le Ndiambour les laisse à la 5e place du général. A signaler que le Ndiambourois Pa Omar Jobe à signer un doublé qui le place à la tête du classement des meilleurs buteurs de la L1 avec 10 réalisations.



Mbour Petite-cote 3-2 Niary Tally



Un match spectaculaire et plein de rebondissement à l’issue duquel Mbour PC arrachera la victoire par l’entremise de Marc Diedhiou auteur du troisième but salvateur.