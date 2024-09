1ere journée des qualifications de la CAN 2025 : Le Maroc et l'Égypte brillent, la Côte d'Ivoire rassure…

C’est parti ! Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc a débuté sa campagne par une victoire éclatante contre le Gabon. D'autres grandes nations africaines, comme l'Égypte et la Côte d'Ivoire, ont également assuré leur succès lors de cette première journée.



En revanche, le Sénégal et le Mali ont connu des contretemps inattendus.

Le Maroc a dominé le Gabon grâce à un doublé de Hakim Ziyech (10e et 25e), suivi de buts de Bryan Diaz (60e) et Ayoub El Kaabi (81e). Pierre-Emerick Aubameyang a réduit l'écart pour le Gabon à la 40e minute.



La Côte d'Ivoire a fait preuve de solidité en s'imposant contre la Zambie, avec un doublé de Gervinho (73e et 84e) qui a scellé le sort du match.



L'Égypte a également été à la hauteur, infligeant une défaite au Cap-Vert avec des buts de Mohamed Rabia (23e), Omar Marmoush (45e+1) et Abdelkader Ghezzal (70e).



Dans un match plus disputé, le Mali a été tenu en échec par le Mozambique. Yves Bissouma a ouvert le score pour les Aigles à la 52e minute, mais un but de Catamo à la 37e minute a permis aux Mozambicains de repartir avec un point.



Enfin, le Sénégal a également partagé les points avec le Burkina Faso. Sadio Mané a ouvert le score dès la 16e minute, mais une égalisation tardive de Ousseni Bouda (90e+5) a empêché les Lions de la Teranga de s'imposer.



Un peu plus tôt,ce vendredi, la Tunisie avait réussi à s’imposer contre Madagascar (1-0) alors que la RD Congo a pris le meilleur sur la Guinée Conakry (1-0.)