1er tour préliminaire Coupe CAF : Le Jaraaf affrontera les East End Lions de Sierra Leone

Le tirage au sort de la Coupe de la confédération africaine de football (CAF) s’est déroulé ce jeudi. Finalement classé deuxième de la saison 2023/2024 de ligue 1 et désigné pour représenter le Sénégal à la Coupe CAF 2024/2025, le Jaraaf connaît son premier adversaire. Pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF les médinois vont aller défier les East End Lions de Sierra Leone avant de les recevoir à Dakar.



En cas de qualification du Jaraaf à l’issue de cette double confrontation, l'équipe sénégalaise sera confrontée au vainqueur du duel entre l'Union Touarga, 4e du championnat marocain, et le RC Abidjan, 3e du championnat ivoirien et vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire face à l'ASEC Abidjan.



Là encore, les homme de Malick Daff qui veulent retrouver une phase finale de la Couoe CAF, auront un gros challenge à relever. Le premier tour préliminaire de cette compétition africaine se jouera les 18 et 25 août, tandis que le deuxième tour est programmé pour les 15 et 22 septembre.