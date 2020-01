16èmes de finale Coupe de France : Keïta Baldé signe un doublé et envoie Monaco en 8ème...

L’AS Monaco s’est tranquillement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ce lundi en venant à bout de Saint-Pryvé Saint-Hilaire à Orléans (3-1.)

La supériorité technique de l’ASM a rapidement été concrétisée au tableau d’affichage, grâce à un Diao Keïta Baldé, très en vue depuis le début de l’année notamment.



L’international sénégalais y est allé de son doublé (1-0, 11e et 0-2, 28e), bien servi sur l’action par un Wissam Ben Yedder qui allait inscrire le troisième but un peu plus tard (0-3, 36e).



Les Monégasques accueilleront justement Saint Etienne, le mercredi 29 janvier prochain en huitièmes de finale.