15ème journée Ligue 1 : Boulaye Dia et Habib Diallo ont brillé, Mbaye Niang encore juste...

9 réalisations en 13 parties jouées, c'est le bilan flatteur de l'attaquant du stade de Reims, Boulaye Dia qui a contribué à la victoire de son équipe 3-2 contre le FC Nantes. Muet depuis quatre rencontres, le néo international sénégalais a renoué avec le but sur penalty. Un but qui lui permet de se placer deuxième meilleur buteur de la L1 derrière Kylian Mbappé et ses 11 buts.



Belle opération pour Strasbourg qui vient s'imposer sur la pelouse d'Angers (0-2) à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1 grâce notamment à un but d'Habib Diallo (25 ans.) L'attaquant international sénégalais n'a pas mis beaucoup de temps pour prendre ses marques.



La nouvelle recrue des Alsaciens en est déjà à son cinquième but de la saison sous ses nouvelles couleurs. Déjà auteur de trois passes décisives, l'ancien buteur du FC Metz réussi parfaitement son intégration. Diallo totalise 9 matches joués dont 763 minutes passées sur les pelouses. Strasbourg reste à la 15ème place et devrait lutter pour le maintien cette saison.



Auteur d'un but exceptionnel face à Rennes, le jeune milieu de terrain de Marseille, Pape Guèye s'est finalement fait expulser suite à une faute sur son compatriote Mbaye Niang. Ce dernier est resté assez discret face à l'OM ce qui n'a pas empêché son équipe de l'emporter 2-1.