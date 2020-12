15e Édition Festivert : Les frères Guissé promeuvent les bonnes "notes" pour un environnement plus saint.

La 15ème édition du Festivert qui a pour ambition de contribuer au développement et à l'amélioration de l'environnement, a officiellement été lancée ce 11 décembre par le ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall.



Sous l'initiative des artistes, musiciens et compositeurs, les Frères Guissé, l'événement entend promouvoir les bons gestes tendant à la sauvegarde de la planète à travers la relance verte tout en tenant compte du contexte fortement marqué par la pandémie à coronavirus.



Des partenaires à l'image de l'Union Européenne représentée par son ambassadrice au Sénégal, SE Irène Mingasson, l'Onas, la ville de Dakar ainsi que la commune de Hann Bel-Air, ont magnifié cette action grandeur nature considérée comme une alerte contre les menaces environnementales.



Le lancement a notamment servi de cadre pour décliner le programme de formation à l'écocitoyenneté (Profeci).



Les frères Guissé ont saisi l'occasion pour soumettre le Prix Festivert de cette 15ème édition. Il est décerné au Directeur général de l'Onas, Lassana Gagny Sakho qui à son tour l'a dédié au Chef de l'État, le président Macky Sall...