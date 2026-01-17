146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières


146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières

À l’occasion de la 146ᵉ édition de l’Appel des Layène, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu, ce samedi 17 janvier, à Cambérène, auprès du khalife général des Layène, peu après son retour de la Guinée.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs de ce grand rendez-vous religieux, marqué par le recueillement, la spiritualité et la transmission des valeurs de paix et de responsabilité.

Dans un message publié sur sa page facebook, le chef de l’État a expliqué le sens de sa démarche. « À l’occasion de la 146ᵉ édition de l’Appel des Layène, je me suis rendu à Cambérène pour partager un moment de recueillement et d’élévation spirituelle, à la veille de ce grand rendez-vous de foi. Auprès du Khalife des Layène, j’ai salué sa guidance spirituelle et sollicité ses prières pour le Sénégal », a écrit Bassirou Diomaye Faye.

Le Président de la République a également formulé des vœux pour la pérennité de cet événement religieux majeur, soulignant son importance dans la consolidation du vivre-ensemble national. « Puisse cet Appel demeurer un temps de rassemblement, de paix et de responsabilité, et que les prières formulées contribuent à préserver notre pays dans la cohésion et la solidarité », a-t-il ajouté.





Samedi 17 Janvier 2026
