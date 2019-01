12e journée ligue 1 / Gorée - AS Pikine : Assane Diatta crucifie Gorée et envoie les Pikinois à la tête du classement (1 - 0)

Le dernier match de la 12e journée, opposait ce dimanche 27 janvier, l'Us Gorée 10e au Classement qui recevait au stade LSS, l'As Pikine 2e. Une rencontre particulière pour les hommes de Djiby Fall le coach de Pikine qui pouvait ainsi prendre seul la tête de la ligue 1 suite au nul du leader Teungueth Fc hier, face à Génération Foot.



Ainsi la première mi-temps a été largement dominée par l'AS Pikine, avec au front de l'attaque le technique et percutant capitaine Ada qui a causé des sueurs froides à la défense Goréenne. Avec un jeu qui fortement penchait sur le côté droit des Pikinois, les joueurs de Gorée se sont contentés de quelques attaques placées qui se sont révélées infructueuses pour la plupart. À noter que l'axe central des Goréens s'est montré assez fébrile et chancelant sur les 45 premières minutes bouclées sur un 0 - 0.



En seconde période, le match est reparti sur les mêmes bases, les pikinois mettant d'emblée la pression sur les insulaires qui tiennent bon.



À la 58e minute de jeu un cafouillage spectaculaire dans les buts de Pikine a failli coûter cher à l'AS Pikine. Dans la foulée ces derniers ouvraient le score par l'entremise de Assane Diatta, à la 62e minute sur un coup de tête (son 4e but de la saison, suite à un centre de Talla Mbaye venant du côté droit.)



Le score restera inchangé à l'issue des 90 minutes, l'As Pikine s'installe ainsi à la tête du classement. Une bouffée d'oxygène pour le coach Djiby Fall et son groupe, qui avait enchainé une série noire de cinq matches nuls.