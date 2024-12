1/4 de finale Basket Ligue : L’ASCVD triomphe sur le parquet et grâce à son public face au REG, 61-57

La troisième rencontre des quarts de finale de la Women’s Basketball League Africa était sans doute la plus attendue de la journée, puisqu’elle opposait le REG au club sénégalais de l’ASCVD, la seconde équipe locale engagée dans le tournoi. Sur le papier, les deux équipes semblaient proches en niveau, mais la réalité sur le terrain a offert un spectacle marqué par de nombreux rebondissements.



Malgré un début de match très pas du tout au rendez-vous, où l’ASCVD peinait à retrouver ses repères, le REG a dominé les trois premiers quarts-temps, prenant une avance solide face à une équipe sénégalaise en difficulté. À la mi-temps, le score était de 29-23 en faveur des Rwandaises, tandis que l’ASCVD semblait incapable de rivaliser, tant sur ale plan offensif que défensif, malgré le soutien d’un public fervent.



Cependant, dans le money time (les cinq dernières minutes de la rencontre), l’ASCVD a trouvé un second souffle, galvanisée par son public. L’équipe sénégalaise a effectué une incroyable « remontada » pour revenir à égalité, 51-51, à la fin du quatrième quart-temps. Cette détermination leur a permis de dominer les derniers instants, malgré une opposition solide du REG. Les deux équipes ont terminé le temps réglementaire sur un score nul, 55-55, forçant une prolongation de cinq minutes.



Dans cette prolongation intense et électrique, l’ASCVD a rapidement pris l’avantage avec deux possessions décisives. Moins efficace après avoir dominé les trois premiers quarts-temps, le REG a été dépassé par la résilience et la détermination de l’équipe sénégalaise.



Un match marqué par des statistiques décevantes



En examinant les statistiques, les performances des deux équipes sur les tirs à distance ont été particulièrement faibles. Le REG et l’ASCVD n’ont inscrit qu’un seul tir à trois points respectivement sur 20 et 16 tentatives. Sur les tirs à deux points, le REG a affiché un taux de réussite de 37,7 % (20/53), contre 36,4 % pour l’ASCVD (24/66). Mais c’est sur les lancers Francs que les deux équipes se sont départagées. Le REG affiche 14/23 soit 60,9 et l’ASCVD pointe à 10/13 soit 76,9.



Avec une performance exceptionnelle de Kamite Elisabeth Dabou, auteur d’un double-double (16 points et 10 passes décisives), a permis à l’ASCVD de surclasser le REG dans les moments cruciaux. Avec cette victoire héroïque, l’ASCVD se qualifie pour les demi-finales, où elle affrontera Al Ahly, une équipe qui l’avait déjà battue en phase de poules sur le score de 61-46.