04 AVRIL 2025 - Mbacké a vibré au rythme du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal à travers un défilé riche en couleurs

La ville de Mbacké a célébré ce jeudi 4 avril, le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal avec un défilé exceptionnel, marqué par une synergie entre forces militaires, paramilitaires, civiles et une démonstration impressionnante d’arts martiaux. Sous le thème « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées », cet événement, présidé par le préfet Khadim Hann, a été clairement riche en couleurs.



La cérémonie a débuté par le traditionnel défilé militaire et paramilitaire, où les forces armées et de sécurité ont exhibé leur discipline et leur engagement envers la nation. Les corps civils, incluant associations et établissements scolaires, ont ensuite pris le relais, arborant des pancartes aux couleurs nationales et des chorégraphies célébrant le patrimoine sénégalais.



Cependant, c’est la performance énergique des clubs d’arts martiaux qui a captivé l’assistance. Judo, karaté et taekwondo se sont succédé sur l’avenue principale, alliant prouesses techniques et messages de paix, rappelant l’importance du sport dans l’unité sociale.



Dans son allocution, le préfet Khadim Hann a insisté sur le thème retenu pour cette édition, soulignant que « le Sénégal est une nation soudée ». Il a également rendu hommage aux élus locaux, aux partenaires institutionnels et aux bénévoles ayant contribué à la réussite de l’événement. Malgré une chaleur accablante, des centaines de spectateurs ont acclamé les participants, témoignant de l’attachement des Sénégalais à cette date historique.