Les délais ont été plus que justes pour préparer ces 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Une situation compliquée à gérer pour les sélectionneurs nationaux qui peinent à dérouler leurs schémas tactiques et autres planning d'entraînement lors de ces regroupements express. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, qui s'exprimait en conférence de presse virtuelle d'avant match, ce mercredi, a largement évoqué ce point.



"Déjà en équipe nationale on n'a pas beaucoup le temps de s'entraîner, de mettre en place nos stratégies. Il se trouve que là, sur cette double confrontation, on n'a eu qu'une journée et demi d'entraînement, forcément c'est un handicap."



Une situation qui ne risque pas de s'améliorer au vu des prochaines joutes qui attendent les joueurs en club avec les compétitions européennes. Et, aussi en sélection nationale avec la suite des éliminatoires de la CAN 2021 et celles du mondial Qatar 2022.



"J'espère qu'au niveau de la planification, la CAF arrivera à rectifier le tir et donner la possibilité aux sélectionneurs de pouvoir bien travailler avec leurs groupes au moins une semaine ou quatre jours", a souligné Aliou Cissé.