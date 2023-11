"... le Sénégal a réalisé des progrès significatifs " , Le ministre Antoine Felix DIOME vante l'efficacité de la loi relative au contenu local

Présent ce 9 novembre au lancement de la seconde édition des journées du contenu local, le ministre du pétrole et des énergies, Antoine Felix Abdoulaye DIOME, a profité de son discours d'ouverture de l'événement pour glisser un rappel des bienfaits qu'a apporté la loi concernant le contenu local.



Venu officialiser le démarrage de la seconde édition des journées du contenu local, Antoine Felix Abdoulaye DIOME a révélé les récentes évolutions du Sénégal depuis l'adoption de la loi 2019-04, datant 1er février 2019. En effet, ce décret relatif au contenu local dans le secteur des hydrocarbures, a pour objet l'élaboration d'un cadre juridique permettant de promouvoir l'utilisation des biens et des services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d'œuvre, des technologies et des capitaux locaux dans toute la chaine de valeur de l'industrie pétrolière et gazière.



Selon monsieur Abdoulaye DIOME, cette loi vise à assurer une répartition équitable des bénéfices de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières entre l'Etat, les compagnies pétrolières et les acteurs nationaux, tout en respectant les normes internationales de qualité, de sécurité, d'environnement et de transparence. 《 Depuis l'adoption de cette loi, notre pays a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre du Contenu local 》, a-t-il souligné avant d'en citer quelques uns.



L'on parle de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG), qui est un centre d'excellence pour la formation et la recherche dans le domaine des hydrocarbures, et qui vise à répondre aux besoins en compétences qualifiées du secteur. Ensuite, la fondation du Comité national de suivi du Contenu local (CNSCL), qui est chargée à travers son Secrétariat Technique, de la mise en œuvre de la politique de Contenu local élaborée par le président de la République Macky SALL. Enfin, la mise en place du Fonds d'appui au développement du Contenu local, qui est destiné à financer des actions de formation, de renforcement des capacités, d'accompagnement et de soutien aux entreprises locales, ainsi que des projets à fort impact socio-économique dans les zones d'implantation des activités pétrolières et gazières.



《 Ces réalisations témoignent de la volonté et de la détermination du Président Macky SALL à faire du Contenu local un pilier essentiel de sa stratégie de développement du secteur des hydrocarbures 》, a conclu le ministre.



Chancelle Ngomo