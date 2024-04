½ finale Saudi Super Cup : Koulibaly élimine Sadio Mané et retrouve Benzema en finale

Le match a été plié en fin de rencontre. L’équipe du capitaine des Lions du Sénégal, Al Hilal a battu celle de la star des Lions, Al Nasr (2-1). Un match à bout de souffle gagné dans les dernières minutes de la rencontre.





Le but de Sadio Mané n’a pas suffi pour remettre les pendules à l’heure et aller aux prolongations. Ainsi après cette victoire, Al Hilal retrouve Al Etihad en finale.





Le derby de Riyad est ainsi remporté par le leader invincible du championnat. Cette solide équipe du capitaine des Lions, Al Hilal est aussi qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions d’Asie et les demi-finales de la King’s Cup.





L’objectif du coach, Jorge Jésus, c’est de tout rafler cette saison.





La fausse note de la rencontre, c’est le geste antisportif du capitaine d’AL Nasr, Cristiano Ronaldo. Il a écopé un carton rouge alors que son équipe était menée de deux buts à zéro...