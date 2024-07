Mercato : Ismaëla Sarr va passer sa visite médicale pour rejoindre Crystal Palace

L’Olympique de Marseille a enfin donné son feu vert. Crystal Palace a obtenu l’approbation du président de l'OM, Pablo Longoria, pour une proposition finale d'une valeur de 15 millions d'euros au total pour le transfert de l’attaquant sénégalais, Ismaïla Sarr.



Selon le journaliste Fabrizio Romano, le footballeur sénégalais va donc se rendre à Londres dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans avec le club anglais. L'accord entre toutes les parties a été entièrement conclu.



Du côté de Crystal Palace, l'arrivée d'Ismaïla Sarr vient renforcer l'attaque du club londonien, qui cherchait à se doter d'un élément offensif supplémentaire pour la saison à venir. À 26 ans, le joueur sénégalais dispose encore d'une belle marge de progression et devrait apporter sa vitesse et sa percussion dans le jeu des Eagles.