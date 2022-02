½ finale Burkina Faso-Sénégal / Aliou Cissé : « Nous nous attendons à un match difficile, ... Nous sommes prêts! »

Aliou Cissé s’est voulu formel. Le Burkina Faso a bataillé pour être en demi. En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur des Lions du Sénégal s’attend à un match épique et endurant. « Le Burkina est une très belle équipe qu’on connaît. On était dans la même poule de la coupe du monde 2018. C’est une équipe très prometteuse. Si elle est là, c’est parce que l’équipe progresse. Nous nous attendons à un match difficile. Mais nous sommes prêts... »



En terme de motivation, en faisant allusion au coup d’État et la situation sociale délétère au Burkina, Aliou de dire : « je suis malheureux de ce qui se passe au Burkina, mais ils ne sont pas plus motivés que nous, pas plus déterminés que nous. La réalité, c'est sur le terrain. Ça sera un match très disputé demain qui oppose deux équipes qui ont bataillé ferme pour être là où elles sont... »