Zone de captage : Une partie du bassin de rétention s'est effondrée, les populations sous les eaux craignent de passer la nuit à la belle étoile.

Dans la nuit du jeudi au vendredi, de fortes pluies ont été notées dans certaines zones du Sénégal, notamment à la zone de captage où les populations s’inquiètent de leur localité prise sous les eaux venant de toutes parts. En effet, une partie du bassin de rétention s'est effondrée et les eaux ruissellent de partout dans les rues et même dans les maisons. Visiblement, c’est le même scénario que les années précédentes qui se déroule sous nos yeux. À cet effet, les populations pointent du doigt le Maire de Grand-Yoff, Pape Madiop Diop.



Cette déplorable situation est due à plusieurs facteurs, notamment l'assainissement et la mauvaise qualité de construction du bassin. Les habitants de cette localité dénoncent les travaux souvent inachevés qui favorisent la stagnation des eaux usées dans les quartiers de la zone de captage.



Malgré les budgets importants destinés à la mairie, les travaux du programme Promoville sont, selon certains riverains, l’un des facteurs qui peuvent sauver cette localité de ses inondations. C'est pour cette raison que les populations demandent au président de la République de tourner son regard vers ces familles qui vivent chaque année sous les eaux...