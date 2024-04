Ziguinchor : une affaire foncière défraie la chronique à Alwar

A Alwar un quartier périphérique de la commune de Ziguinchor, un site devant abriter la case des tout petits a été vendu à un opérateur économique très connu à Ziguinchor. Ce dernier compte y construire un magasin de stockage de la noix de cajou, selon des jeunes habitants du quartier Alwar et Tilène. Face à la presse ce Mardi 16 Avril, ces jeunes réunies autour d’une organisation pour la défense des espaces imputent la responsabilité à l’équipe sortante de la municipalité de Ziguinchor, dirigée par Abdoulaye Baldé.



" Vous pouvez constater que ce site n’est pas encore construit et a été bien clôturé. En 2007, le site a été affecté pour la construction d’une case des tout petits. A notre grande surprise, le même site a été vendu à un commerçant qui veut y construire un magasin. Nous avons la copie de la délibération de ce site. Nous avons rencontré plusieurs autorités de la ville pour alerter mais en vain. Il s’agit d’une vente illégale et nous allons faire face", explique Salif Sané, porte parole du jour.



Le site objet du litige se situe derrière le camp militaire George Boissy de Ziguinchor, un espace de 800 m2 .



Un bras de fer qui a été noté entre les populations riveraines et l'opérateur en question a atterri sur la table du procureur. Ces jeunes déterminés ne comptent pas céder à la pression, ils invitent l’équipe municipale dirigée par Ousmane Sonko de trouver une solution définitive.