Ziguinchor : un jeune de 28 ans lynché à mort, un agent des eaux et forêts sur le banc des accusés

Tout est parti d’une course poursuite entre un agent des eaux et forêts, et la victime, Zakaria Sagna père d’un enfant, a été rattrapé par des jeunes qui l’avaient pris pour un voleur. Zakaria Sagna qui transportait du bois sur son tricycle communément appelé ‘’Taf-Taf’’ finira par être poursuivi par la foule, lynché, deux jours après en réanimation,il a rendu l’âme.



Les présumés auteurs visibles sur une vidéo virale sont activement recherchés.

L’inspection régionale qui n’a pas voulu répondre aux accusations, nous informe que le parquet de Ziguinchor s’est saisi de l’affaire.

A rappeler que les faits ont eu lieu le Samedi 17 Février au quartier Castors de Ziguinchor. La victime laisse derrière lui un enfant et une épouse en état de grossesse.

Sa famille qui réclame justice, accuse l’agent des eaux et forêts (une femme) d’être à l’origine de la mort de leur fils. Car n’eut été, l’agent en question, les jeunes n’allaient pas le pourchasser avant de le lyncher. L'enquête est en cours...