Ziguinchor : plus de 20 élèves arrêtés par la Police, un véhicule de l’administration brûlé

Plus de 20 élèves ont été interpellés vendredi par la Police suite à des manifestations dans les rues de Ziguinchor (sud) par des élèves qui ont brûlé un véhicule de l’administration, a appris l’APS.





Depuis plusieurs jours les élèves de l’école publique de Ziguinchor multiplient les manifestations de rues pour réclamer la fin des grèves des syndicats d’enseignants. Vendredi ils ont fait sortir leurs camarades des établissements privés.



Au cours de cette manifestation, les élèves ont attaqué et brûlé un véhicule de l’administration garé non loin de leur lieu de rassemblement. Il s’en est suivi des échauffourées et une course-poursuite entre les éléments des forces de l’ordre et les élèves.



"Nous avons interpellé 25 élèves qui sont au niveau du commissariat. Ils ont troublé l’ordre public. En plus ils ont brûlé un véhicule de l’administration. Il s’agit du véhicule du chef de service départemental de l’élevage", a expliqué à l’APS le commissaire central de Ziguinchor, Lamarana Diallo.



"Le véhicule qui est parti en feu n’appartient pas à la Police. Il était conduit par un élément de l’ASP. Le véhicule a touché une moto Jakarta dans la circulation. Le chauffeur s’est garé après l’incident avec le conducteur de moto. En ce moment les élèves l’ont brûlé parce qu’immatriculé AD", a poursuivi le commissaire Diallo.



Il a ajouté que parmi les élèves arrêtés certains vont être relâchés dans les prochaines heures. "Il s’agit d’un mouvement de foule. Nous ne savons pas encore qui a fait quoi. Nous avons interpellé un groupe pour mener les enquêtes", a-t-il confié.