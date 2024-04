Sanctuaire Marial de Popenguine: Le président de la République exprime sa disponibilité pour la finalisation des travaux

Lors de sa visite ce vendredi au domicile de Monseigneur Benjamin Ndiaye, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a rassuré l’archevêque sur sa volonté de finaliser les travaux du sanctuaire Marial de Popenguine. « J’ai pris acte et par reconnaissance pour toi, des travaux à finaliser au niveau du site du Sanctuaire Marial de Popenguine. D’ailleurs, je puis vous dire que j’ai instruit le bureau d’architecture à qui on avait confié le programme des cités religieux qui sera désormais confiée à la direction des affaires religieuses pour qu’elle puisse administrer plus efficacement et s’appuyer sur le bureau d’architecture pour tout ce qui est construction. Je puis vous dire que vous pouvez compter entièrement sur ma disponibilité, sur mon accessibilité et celle des membres du gouvernement et mon oreille attentive à toutes vos requêtes » a déclaré le chef de l’Etat.