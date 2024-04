Mauritanie / Présidentielle 29 juin : Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sollicite un second mandat

A deux mois de la présidentielle de juin 2024, le président sortant de la Mauritanie a annoncé sa candidature. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani compte rempiler pour un second mandat à l’élection présidentielle prévue le 29 juin prochain.







C’est dans une lettre adressée à ses concitoyens qu’il a fait cette annonce. « J’ai jugé opportun de m’adresser directement à vous, chers compatriotes, à travers cette lettre, pour vous informer de ma décision de me présenter à vous, afin que vous me renouveliez votre confiance pour un nouveau mandat » écrit le successeur de Mohamed Ould Abdel Aziz en 2019.







En effet, c’est cette année que le pays a connu sa première alternance car de 1978 à 2008, le pays a vécu que de coups d’Etats. Ce sont les deux présidents qui ont vécu la première transition politique.







Cependant, pour se justifier, il révèle les défis à relever. « Pour moi, le premier défi a toujours été et demeure celui de répondre aux aspirations et aux espoirs de notre jeunesse, de libérer son énergie et de la préparer à contribuer activement à la construction et à la définition des contours de la Mauritanie à laquelle elle aspire, … » conclut-il.