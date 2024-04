Reconstruction de la mosquée Omarienne : Le président Bassirou Diomaye Faye promet de poursuivre les travaux

Le chef de l’Etat qui a effectué la prière du vendredi à la mosquée Omarienne, s’est prononcé sur la reconstruction de l’édifice religieux. Interpellé sur le sujet, le président Bassirou Diomaye Faye se prononce : « Nous reconnaissons ce que notre prédécesseur a fait dans la reconstruction de la mosquée. Mais nous vous assurons qu’en tant que fils et Talibé, nous allons poursuivre les travaux et apporter notre contribution pour l’achèvement des travaux » a t-il rassuré devant le Khalife Thierno Madani Tall et de l’Imam Seydou Nourou Tall.



Pour rappel, la communauté Omarienne a entamé la réfection de la grande mosquée en 2012. Le coût global de la reconstruction était estimé à 7 milliards de Francs CFA. L’édifice devait être achevé dans une période de 18 mois.