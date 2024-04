Tribunal de Dakar : Ivre, Mamadou S dérobe trois sacs de pommes de terre dans un maïga

Mamadou S. agé de 38 ans est accusé d'avoir soustrait trois sacs de pommes de terre appartenant à El Hadji Babou Seck gérant de maïga. Ledit vol a été commis la nuit vers 2 heures du matin devant la gargote aux Parcelles assainies. En effet, le mis en ca7sr et son acolyte ont perforé les grilles de la gargote pour faire sortir les sacs. Arrêté, il a été conduit au commissariat de Parcelles il a été déféré au parquet du tribunal de Dakar puis placé sous mandat de dépôt. Le prévenu a comparu ce jeudi 25 avril au tribunal d'Instance de Dakar pour répondre des faits de vol commis la nuit.





Devant le prétoire, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il déclare qu'au moment des faits, il était ivre. " Je venais de chez un copain à l'unité 5 des Parcelles assainies. En cours de route, j'ai aperçu des sacs de pommes de terre devant le maïga. Et j'ai loué un conducteur de thiak-thiak pour en prendre trois. C'est au moment d'embarquer qu'on nous a repérés", dit-il.





Selon la partie civile, El Hadji B. S. vendeur de Maiga déclare avoir été alerté par le voisinage qui lui a fait savoir qu'il y a des voleurs qui prenaient les sacs. "Par la suite, on a attrapé le conducteur de la moto avant de le conduire à la police. Et c'est le conducteur même qui nous a conduits dans le domicile du prévenu", a soutenu le plaignant qui réclame 31 mille francs pour réparer la grille perforée par le mis en cause Mamadou S.



Prenant la parole, la représentante du ministère public a souligné la constance des faits et requiert une application de la loi. Du côté de la défense, Me Barro admet que son client a commis une faute assez grave. Sur ce, il sollicite la clémence du tribunal.





Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré le prévenu coupable et le condamne à 1 mois de prison ferme. Et alloue la somme de 31 mille de nos francs à la partie civile en guise de dommages et intérêts.