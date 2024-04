Tabaski 2024 : les besoins en moutons estimés à 20000 têtes à Ziguinchor

En CRD ce vendredi 26 avril 2024 dans le cadre du préparatif de la Tabaski, le chef de l’exécutif régional, Mor Talla TINE estime le besoin à plus de 20 000 moutons.



''L'année derniere, le besoin était estimé à 20000, malheureusement compte tenu de la situation socio-politique ce besoin n'a pas été totalement couvert, parce-que c'est environ 16680 petits ruminants que la région a accueilli. Nous pensons cette année que compte tenu de l'amélioration de la situation et l'engagement pris par les éleveurs ce besoin sera largement couvert au grand bonheur de la population'' explique M. Tine

Les éleveurs se sont engagés à assurer convenablement l'opération non sans poser des doléances.

''Les acteurs ont soulevé un certain nombre de problèmes liés au contrôle routier et à ce propos, nous leur avons rappelé les dispositions prises par le Premier ministre dans le sens d'assouplir ces contrôles. Les éleveurs ont évoqué la disponibilité de l'aliment de bétail mais surtout des magasins de stockage particulièrement dans la commune de Ziguinchor. Nous avons un seul magasin de stockage qui est opérationnel. Sur ce, nous avons donné des instructions pour que ce magasin soit opérationnel au plus tard à la fin de ce mois'' ajoute-t-il.

Les mesures seront prises afin que les deux points de vente soient dans de meilleures conditions.