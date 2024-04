Pointe-Sarène: La douane met la main sur 234 kg de cannabis

Dans le cadre des opérations de ciblage et d’investigation sur les courants de trafics criminels opérant sur les grands corridors et par vecteur maritime, la douane sénégalaise continue ses opérations.



Une quantité de 234 kg de cannabis conditionnés en 30 colis a été interceptée par la Brigade maritime des Douanes de Kayar non loin de Pointe-Sarène. La contrevaleur totale de la saisie est évaluée à près de 19 millions de francs CFA. Les agents ont également saisi sur la même embarcation une importante quantité de cuisses de poulet.