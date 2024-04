Rapport OFNAC 2022 : des malversations décelées aux chambres des métiers de Dakar et de Sédhiou.

Deux chambres des métiers ont fait l’objet de malversations révélées dans le rapport 2022 de l’OFNAC. Il s’agit de la chambre des métiers de Sédhiou et de celle de Dakar. Elles ont été respectivement visées par les rapports n⁰ 08/2022 et n⁰ 09/2022.







Les fautes commises dans l’exercice des charges sont plus corsées selon le document d’enquête de l’OFNAC au niveau de la chambre des métiers de Dakar. Les enquêteurs ont relevé des faits de détournement de deniers publics, concussion, faux et usage de faux dans un document administratif, conclusion d'une convention ayant pour objet une terre immatriculée au nom de l'État et violation de l'unicité de caisse.







À la chambre des métiers de Sédhiou, par contre, les investigations ont décelé des violations du Code des marchés publics, du népotisme, une violation du code du travail ainsi que le paiement de salaire indu. Ces malversations risquent de secouer l’administration chargée de promouvoir l’artisanat.