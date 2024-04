Marie Rose Faye après sa nomination à la tête de l’ADEPME: « Nous allons prendre cette mission comme un sacerdoce »

L’Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a une nouvelle patronne : Marie Rose Faye. Elle remplace à ce poste Idrissa Diabira, mais, elle est de loin en terrain connu. La porte-parole adjointe du Pastef ne compte pas perdre de temps pour mettre en marche le rouleau compresseur vers l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. Jointe au téléphone, elle nous confie ses premiers mots en réitérant sa confiance au chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre, Ousmane Sonko: « aujourd’hui, il s’agit pour nous de réaliser ce projet adopté par les sénégalais qui y croient. Par la marque de confiance du président de la République et du Premier ministre, nous allons entamer cette mission en la prenant comme un sacerdoce et en essayant de répondre aux obligations qui nous sont données » nous explique la nouvelle directrice de l’ADPME.







À en croire, Marie Rose Faye, les objectifs sont clairs: mettre en valeur les compétences et le savoir-faire dans plusieurs domaines dans lesquels ces PME évoluent. « Dans le programme-projet sur lequel nous avons travaillé, il est bien défini « un volet sur un Sénégal souverain et prospère ». Ainsi, dans cette prospérité, nous comptons nous appuyer sur l’industrie en passant notamment par l’agriculture mais aussi, nos ressources (mines, pétrole, gaz ). Et sur ces bases que nous allons accompagner ces entreprises à devenir des capitaines d’industrie qui vont soutenir l’économie à travers leur compétence » conclut notre interlocuteur prête à mettre en pratique le PROJET.