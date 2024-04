Ericsson, Free et le Ministère de l'Education nationale s'associent pour améliorer l'écosystème de l'éducation numérique au Sénégal

Ce partenariat crée un écosystème éducatif numérique dans cinq écoles élémentaires publiques relevant de l’Inspection d’Académie (IA) de Pikine-Guédiawaye, au Sénégal.

Grâce à ce partenariat les écoles seront connectées aux réseaux radio existants grâce à des solutions Fixed Wireless Access, tout en bénéficiant de l'introduction d'outils numériques tels que des ordinateurs portables, des logiciels et l'accès à des plateformes et contenus d'apprentissage.

L'école pilote de ce programme, Pikine 7/A, a été inaugurée lors d'une cérémonie officielle le 25 avril 2024, en présence de dignitaires locaux et de hauts représentants des institutions impliquées.

Ericsson (NASDAQ : ERIC) a signé un accord avec Free et l'Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye du ministère de l'Education Nationale pour implanter un écosystème d'éducation numérique dans cinq écoles de l’IA de Pikine-Guédiawaye.



Après le protocole établi en 2023 par Ericsson et Free pour améliorer les opportunités éducatives grâce à la technologie, l’inauguration de ces salles de classe connectées démontre notre volonté commune à garantir une éducation de qualité de manière équitable, renforçant ainsi l'autonomie des enseignants et des élèves grâce à l’accès à une connectivité Internet de qualité et au développement des compétences numériques.



Pour rappel, ce projet vise à connecter les écoles concernées aux réseaux radio existants équipés par Ericsson et opérés par Free Sénégal au moyen des solutions Fixed Wireless Access (FWA) rapides à déployer, rentables et qui contribueront à réduire la fracture numérique. Ces écoles recevront des appareils et des équipements destinés à favoriser l’apprentissage interactif en classe. Ericsson fournira un accès à son système d'exploitation open-source Connect To Learn basé sur le cloud et à son système de gestion de l'apprentissage afin d'améliorer la planification et le déroulement des cours et de garantir un enseignement davantage centré sur l'élève.



Dans le cadre de ce partenariat, Free Sénégal fournira une connectivité internet de qualité et les deux partenaires fourniront des ordinateurs portables destinés à l'apprentissage.



L’Inspection d’Académie (IA) de Pikine-Guédiawaye jouera un rôle crucial dans le renforcement de capacités numériques des enseignants en les formant à l‘utilisation des nouveaux outils et leur intégration dans leur pratique pédagogique.



Gana Sène, Inspecteur d’Académie de l'Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye du ministère de l'Education Nationale du Sénégal déclare : « Notre partenariat avec Ericsson et Free marque une étape importante dans notre contribution au déploiement de la stratégie du numérique du ministère de l’Education nationale et à la vision nationale du développement du capital humain. Nous croyons fermement qu'il faut exploiter les possibilités offertes par l'émergence d'une société de l'information. Grâce à ce partenariat, nous démontrons comment les écoles, les enseignants et le secteur de l'éducation au Sénégal peuvent faire un bond en avant vers l’école du futur. »



Le rapport de l’Economist Intelligence Unit (EIU) quantifie la façon dont la connectivité des écoles est un facteur clé de l'amélioration des résultats d'apprentissage et de la prospérité des économies, en constatant qu'une augmentation de 10 % de la connectivité des écoles peut accroître les années effectives de scolarisation des enfants de 0,6 %, et le PIB par habitant de 1,1 %. Ce rapport montre également que l'accès à une multitude de ressources et à de nouvelles formes d'apprentissage, tels que les plateformes d'apprentissage adaptatives, l'accès à l'internet et l'apprentissage numérique, jouent un rôle important dans l'amélioration de la qualité de l'éducation à l'échelle mondiale.



Mamadou Mbengue, Directeur général chez Free Sénégal souligne : « Chez Free, nous travaillons tous les jours afin de favoriser le progrès, l'innovation et la connectivité, renforçant ainsi notre mission de propulser le Sénégal dans une ère numérique prospère. A travers le programme Connect to Learn, nous sommes déterminés à réaliser l’objectif de développement durable #4 en assurant un accès équitable à une éducation de qualité et en renforçant les capacités d'apprentissage au Sénégal. Dans cette perspective, notre programme « Jang ak Free » vise à améliorer durablement les conditions de scolarité au Sénégal en offrant aux générations présentes et futures les meilleures perspectives. Ce partenariat stratégique entre Free et Ericsson permet de fournir des ressources éducatives de pointe aux communautés contribuant ainsi à l'innovation et au développement de chacun ».



Majda Lahlou Kassi, vice-présidente et responsable d'Ericsson Afrique de l'Ouest et Maroc, déclare : « L'initiative Connect To Learn d'Ericsson vise à améliorer les opportunités éducatives à travers une technologie innovante pour les jeunes du monde entier. Dans cette perspective, nous avons conçu et lancé ce projet pour qu'il ait un impact positif à l'échelle individuelle, communautaire et nationale. Ce partenariat reflète notre engagement à utiliser des technologies telles que le Fixed Wireless Access (accès fixe sans fil) pour promouvoir l'éducation inclusive et un avenir plus prometteur. Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer à une transformation qui transcende les frontières, en rendant une éducation de qualité accessible dans quelques écoles au Sénégal. »



Depuis 1999, la collaboration entre Free et Ericsson a été jalonnée de plusieurs étapes, notamment le lancement des réseaux 4G et LTE, des programmes de modernisation et l'introduction de services financiers mobiles. Plus récemment, c’est avec le soutien d’Ericsson que Free a été le premier opérateur à lancer la 5G au Sénégal au mois de mars 2024, une étape majeure qui positionne Free comme le leader incontesté de l’innovation au Sénégal. Avec ce déploiement historique, Free Sénégal devient le seul opérateur à offrir la puissance révolutionnaire de la 5G, ouvrant la voie à une ère nouvelle de rapidité, de fiabilité et d'expériences connectées inégalées.