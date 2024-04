Le chef de l’État à Monseigneur Benjamin Ndiaye: « Vous êtes les piliers qui préservent les valeurs fondamentales, socle de notre vivre ensemble »

Le président de la république s’est rendu au domicile de l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Ce dernier, l’accueille avec ces propos chaleureux : « nous avons un pays attachant, un peut turbulent qui sait reconnaître en son dirigeant ce que Dieu a choisi pour le mener plus loin. Vous avez une mission au service de ce peuple. La place qui est la nôtre, nous voulons vous assurer de notre prière que le Seigneur vous donne de grâce que vous avez besoin : intelligences, sagesse, connaissance, persévérance » . L’archevêque poursuit en ces termes: « Votre parcours a montré votre capacité d’endurance alors que cette endurance, cette capacité à patienter puisse être pour vous comme un leg qui vous aide dans votre mission aujourd’hui. L’Eglise est dans sa mission régalienne. Soyez le bienvenu ici et que Dieu vous bénisse » a-t-il conclut avan de donner la parole à son hôte, le président Bassirou Diomaye Faye : « De la 6ème au CEM2, j’ai été élevé par l’église à travers l’école devenue école Marine Béatrice de Ndiaganiao. Cela rend compte de ce formidable peuple que nous avons qui sait reconnaître les dirigeants qui peuvent l’emmener loin. Mais qui sait aussi préserver les valeurs fondamentales qui sont le socle de notre vivre ensemble. Voilà pourquoi dès mon arrivée dans la restructuration de l’organisation de la présidence de la République, j’ai érigé une direction des affaires religieuses pour séparer l’assistance aux diplômés de l’enseignement arabe qui correspond plus à de l’insertion. C’est une problématique à laquelle nous devons nous attaquer » déclare le président en soulignant devant l’archevêque, l’importance de la création du bureau des affaires religieuses: « il dépasse le cadre des daaras pour embrasser toutes les religions. Pour, c’est cela l’équidistance entre les cultes que je me dois d’avoir dans un pays laïc » fera t-il savoir à Monseigneur Benjamin Ndiaye.