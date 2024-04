Syndicat des travailleurs de l’assemblée nationale : La nouvelle SG fixe ses priorités

Le syndicat des Travailleurs de l’Assemblée nationale, affilié à la CNTS, a tenu ce matin son congrès d’investiture sous le thème : « Pour un syndicalisme d’inclusion et de transformation sociale dans un monde en perpétuelle évolution ». La nouvelle secrétaire générale, Sokhna Diagne s’est adressée à ses camarades: « le syndicat des travailleurs de l'Assemblée nationale affilié à la CNTS ne se résume point à ma modeste personne ou au bureau exécutif, mais cette grande famille, c'est nous tous réunis ce matin ou absent pour diverses raisons. Nous tous, de brillantes femmes très engagées, des hommes responsables et déterminés, des jeunes ambitieux, bref, des personnes impliquées dans la vie de leur syndicat pour qu'il soit plus juste, plus proche de ses syndiqués et plus dynamique, avons la lourde tâche de ne pas décevoir l'immense espoir placé en nous » à déclarée Mme Diagne qui fixe le cap pour les 4 prochaines années. « Je profite de cette occasion pour vous présenter quelques préoccupations prises en compte dans mon programme de campagne, que nous nous évertuerons à mettre en œuvre. Il s'agit de l'instauration du statut de fonction publique parlementaire, de I'habitat social : un agent, un toit, de l’élargissement de la liste des médecins agréés en banlieue et dans les régions et du renforcement de capacites des travailleurs par la formation continue.