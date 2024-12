Ziguinchor : les anciens combattants plaident pour les veuves de leurs frères d’arme

À Ziguinchor, l’union régionale des anciens combattants a honoré ses camarades tombés sur le champ d’honneur le week-end dernier. La plupart de ces disparus sont tombés pendant les guerres et les conflits, leurs mémoires ont été saluées lors d’une commémoration autour des prières et rituels en fonction des confessions religieuses. Une occasion pour le président de l’union régionale des anciens combattants de plaider pour les veuves de ses frères d’armes.



« Les veuves sont d’une importance capitale, toutes les forces de l’armée, c’est nos femmes, car elles supportent nos conditions et nous motivent à défendre nos couleurs. Cependant, elles méritent plus qu’une décoration ; je plaide pour que l’État pense à elles en les honorant » , soutient Alpha Dia.



Il tenait ce plaidoyer au terme d’une messe organisée à l’occasion d’une séance de prière à la cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Ziguinchor.



« Nous avons été ensemble sur le terrain. On a fait carrière ensemble. Un musulman a échappé à la mort grâce au chrétien ou à un traditionaliste et vice versa. Nos défunts ont été sincères. Donc, s’ils ne sont plus là, nous avons le droit et le devoir de penser et de prier pour eux », ajoute M. Dia.



Le deuxième jour de commémoration a été marqué par un récital de Coran pour les musulmans à leur siège.

L’union régionale des anciens combattants a mis à profit cette commémoration pour renouveler son bureau, à l’issue duquel l’adjudant -major à la retraite Alpha Dia a été reconduit pour un mandat de quatre ans.