Thiès – Concertation avec les élus locaux : Ahmed Youssouph Bengelloune plaide pour l’instauration d’une fiscalité pour les départements

Prenant part à la 4e journée de concertation sur le financement et la fiscalité locale, organisée ce jeudi à Thiès par le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, le président de l’Association des départements du Sénégal a tenu à plaider en faveur des départements du Sénégal.



« Vous savez, le principal problème de la décentralisation, c’est celui du financement des collectivités territoriales, surtout pour nous, les départements. Nos attentes sont qu’enfin l’État du Sénégal instaure une fiscalité pour les départements », a-t-il déclaré.



Lors de son allocution devant les élus, il a également formulé quelques propositions, notamment « la décentralisation du Budget Consolidé d’Investissement (BCI). Une décentralisation poussée, car jusqu’à présent, cette décentralisation ne concerne que les communes. Il est temps de l’élargir au profit des départements, mais également en ce qui concerne son champ d’application, c’est-à-dire les 7 autres domaines de compétence ».



Ahmed Youssouph Bengelloune a également insisté sur « la promotion de la coopération décentralisée », tout en appelant au renforcement de l’appui relatif aux fonds de concours et aux fonds de dotation.