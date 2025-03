Situation des finances publiques au Sénégal : le gouverneur de la BCEAO rassuré : « Les autorités ont joué la transparence parfaite »

Ce mercredi, lors de la réunion du comité de politique monétaire, le gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, a indiqué que la croissance économique de la région est en phase ascendante, malgré les risques et les chocs observés dans certaines parties du monde.



En effet, des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d’Ivoire bénéficient d’une production aurifère dynamique. Le président du comité, qui s’est réuni ce matin dans les locaux de la Banque Centrale à Dakar, a également souligné que, dans le secteur pétrolier, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Sénégal ont enregistré une augmentation de leur production. Par ailleurs, les exportations de pétrole en 2024 ont connu une hausse, et cette tendance devrait se poursuivre en 2025 pour la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Ainsi, sur le plan de la croissance, ces pays devraient maintenir une progression constante.



Concernant la dette publique, le Sénégal a fait preuve de transparence en communiquant clairement sur sa situation économique. « Les autorités ont joué la transparence parfaite pour que la situation économique du pays soit connue de tous », a salué le gouverneur de la BCEAO. Ce dernier a également précisé que tous ces facteurs sont pris en compte pour évaluer la situation économique du Sénégal, qui fait partie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).