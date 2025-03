Keur Madiabel : Un vieil homme retrouvé mort dans sa chambre

A. Faye, âgé de plus de 70 ans, a été retrouvé mort dans sa chambre. La découverte macabre a eu lieu mardi dernier vers 19 h 30 au quartier Léona de Keur Madiabel, dans le département de Nioro du Rip (région de Kaolack).



Selon les sources de Dakaractu (zone centre), le vieil homme vivait seul dans cette maison. Il ne possédait ni carte d’identité ni extrait de naissance, et aucun membre de sa famille ne s’est encore manifesté pour réclamer son corps. La victime était malade et souffrait d’un AVC.



Une enquête a été ouverte…