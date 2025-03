Mines : Le Groupe Endeavour Mining publie ses résultats de 2024 et liste les perspectives en 2025

Endeavour Mining a publié ses résultats financiers pour l’année 2024 enregistrant une production de 1,103 millions d’onces à coût global de maintien (« All-In Sustaining Cost») de 1 218 USD/oz et consolidant ainsi sa position de leader de la production aurifère en Afrique de l’Ouest.



Deux projets stratégiques majeurs concernent l’extension de l’usine BIOX à Sabodala-Massawa au Sénégal et l’entrée en production de la mine de Lafigué en Côte d'Ivoire. Ces projets sont désormais pleinement opérationnels et contribuent activement à la croissance du Groupe. En 2025, l’entreprise prévoit de poursuivre sa dynamique de production tout en renforçant ses engagements en matière d’ESG et de contenu local.







À cet effet, Ian Cockerill, Président-directeur général d’Endeavour Mining a déclaré que « les résultats enregistrés en 2024 reflètent la robustesse de notre portefeuille d’actifs, illustrée par la mise en service de deux projets structurants (BIOX® et Lafigué) dans les délais et budgets prévus, démontrant le savoir-faire de nos équipes pour exploiter durablement ces sites. En 2025, nous amorçons une nouvelle étape, tout en poursuivant notre ancrage local au profit des communautés hôtes et des économies régionales. Notre objectif demeure le même : créer de la valeur tangible et partagée pour l’ensemble de nos parties prenantes. »







Les résultats en 2024







Au niveau du groupe, il y’a d’abord la performance opérationnelle avec une production annuelle de 1,103 millions d’onces pour un coût global de maintien (« All-In-Sustaining Cost ») de 747 000 FCFA/oz (1 218 USD/oz), soit l’un des plus bas du secteur. Le taux de fréquence d’incident LTIFR (« Lost Time Injury Frequency Rate ») est de 0,13 - indiquant un environnement de travail sécurisé et maîtrisé, selon le communiqué de presse du Groupe Endeavour. Concernant l’exploration, des découvertes importantes ont été enregistrées avec 12,2 millions d'onces de ressources M&Idepuis 2021, à moins de 25 USD l'once, atteignant ainsi l’objectif quinquennal avec un an d'avance, une augmentation des réserves de 32 % (soit 4,5 millions d’onces), mettant en évidence la capacité du Groupe à assurer une visibilité continue de la production et à prolonger la durée de vie des mines. Dans ses résultats, le groupe a aussi procédé à la publication d’une pré-étude de faisabilité prometteuse du site d’Assafou (Tanda-Iguela, Côte d’Ivoire), avec production annuelle anticipée de 329 000 onces à 546 000 FCFA/oz (892 USD/oz) sur dix ans.







Contribution économique, sociale et environnementale







Elle a atteint 1,3 trillion FCFA (2,2 milliards USD) dans les pays d’activité du Groupe (Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso) sous forme d’impôts, de dividendes et de redevances.



809 milliards FCFA (1,3 milliard USD) d’achats ont été effectués auprès de plus de 1 200 fournisseurs nationaux des pays d’activités du Groupe soit 82% des dépenses d’approvisionnement, 13 491 emplois directs et indirects et une hausse de 33 % de la représentation féminine par rapport à 2022, 13,7 milliards FCFA (22,1 millions USD) investis dans des initiatives sociales structurantes (éducation, santé, autonomisation économique, infrastructures), 632 hectares reforestés et une réduction de 97 % du plastique à usage unique sur l’ensemble des sites et bureaux du Groupe, 17 projets soutenus par la Fondation Endeavour, couvrant l’éducation (1 643 bénéficiaires), la biodiversité (4 projets réalisés), la santé (2 078 membres des communautés consultés lors des « caravanes de santé »), et la lutte contre la pollution plastique (5 500 étudiants sensibilisés) et plus de 1 900 rencontres organisées avec les communautés locales.







Les performances à Sabodala-Massawa







Il y’a tout d’abord, la récente mise en service de l’extension BIOX® et des performances opérationnelles telles que la production annuelle de 229 000 tonnes avec un coût global de maintien (« All-In-Sustaining Cost ») de 710 000 FCFA/oz (1 115 USD/oz).







Endeavour Mining c’est aussi 3,4 milliards FCFA (5,6 millions USD) d’investissements sociaux, 520 ha reboisés dans le cadre du partenariat avec l’Agence Sénégalaise de la Grande Muraille Verte (520 ha reboisés) et des ateliers de renforcement des capacités pour les entrepreneurs locaux.







Perspectives pour 2025







L'objectif de production pour l'année 2025 se situe entre 1,110 et 1,260 millions d’onces, ce qui représente une augmentation potentielle de 15 % par rapport à 2024, tout en maintenant des coûts de maintien stables. À Sabodala-Massawa, la production prévue pour 2025 est estimée entre 250 000 et 280 000 onces, avec un coût global de maintien compris entre 674 000 FCFA (1 100 USD) et 766 000 FCFA (1 250 USD) par once.







Dans le cadre de la stratégie d'exploration, Endeavour Mining prévoit finaliser l’étude de faisabilité définitive (DFS) du projet Assafou entre fin 2025 et début 2026. Cette avancée s'inscrit dans l’objectif ambitieux du Groupe de découvrir entre 12 et millions d’onces d'ici à 2025, avec une maîtrise des coûts qui ne devrait pas excéder 15 000 XOF (25 USD) par once mesurée et indiquée.