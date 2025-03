Baisse de l’inflation dans l’UMOA : Les raisons selon le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou

Concernant l’inflation, une baisse a été constatée au cours du dernier trimestre de l’année dernière, passant de 4,1 % à 2,9 % dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UMOA). Cependant, l’objectif, comme l’a rappelé Jean-Claude Kassi Brou, reste de maintenir l’inflation dans une fourchette comprise entre 1 % et 3 %. « Nous sommes dans notre cible », a expliqué le gouverneur, soulignant que cet objectif reste au cœur de la politique monétaire mise en place.



Par ailleurs, le président du comité de politique monétaire, qui présidait la réunion ce mercredi, a identifié plusieurs facteurs expliquant cette baisse de l’inflation. « D’abord, les prix des produits alimentaires, notamment ceux importés, ont baissé. Ensuite, les prix des produits alimentaires provenant des pays de l’espace UMOA, tels que les céréales et les tubercules, ont également connu une forte baisse. De plus, les campagnes agricoles de 2024 et 2025 ont été bonnes, nettement meilleures que celles des années précédentes », a indiqué le gouverneur de la BCEAO. Ces éléments ont amélioré l’offre et ont fortement contribué à la réduction de l’inflation. Un dernier facteur a également joué un rôle clé : la baisse des prix des produits énergétiques.



En effet, selon Jean-Claude Kassi Brou, « les prix des produits énergétiques ont baissé, créant ainsi une conjoncture de facteurs qui ont conduit à la baisse de l’inflation à 2,9 %. »