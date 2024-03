Ziguinchor: la mouvance présidentielle sort de son mutisme et promet une victoire pour Amadou Bâ

À Ziguinchor, la GPS 5 Ziguinchor (Grande Plateforme pour Amadou Bâ 5ème Président) vient de poser un pas en cette période de campagne électorale en perspective de la présidentielle.



La GPS 5 Ziguinchor est une structure qui fédère tous les mouvements de soutien au candidat Amadou Bâ sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, selon ses membres. Cette plateforme est montée au créneau pour rappeler les membres et sympathisants de la coalition Bby à descendre sur le terrain à la conquête de voix pour le candidat Amadou Bâ. Le constat est fait par tous, depuis le début de la campagne électorale, la coalition BBY est la plus grande absente sur le terrain jadis conquis par l'opposition dans la capitale du Sud.



Face à la presse ce 14 mars 2024 à Ziguinchor, les membres de ladite structure ont plébiscité le profil du candidat de la coalition Bby.

''Le choix de Amadou Bâ ne pouvait qu'être pertinent au regard du profil de l'homme d'État. La sérénité et l'intelligence politique de l'homme constituent sa sagesse et sont des gages de paix, de cohésion sociale et de sécurité. Son programme articulé sur la prospérité partagée, traduit toute la générosité de l'homme'', a fait savoir le Pr Ansoumana Diatta, Président du bureau régional GPS 5 Ziguinchor.

Cette élection doit être gagnée par Amadou Bâ, une manière pour les sénégalais de rendre hommage à Macky Sall, ajoute le Président du bureau régional GPS 5 Ziguinchor.'' C'est aussi le lieu et le moment pour nous GPS 5 Ziguinchor de rendre un vibrant hommage au Président Macky Sall qui par son amour pour le Sénégal et son leadership nous a gratifié du choix pertinent porté sur Amadou Bâ comme candidat pour lui succéder à la tête du Sénégal. Nous lançons un appel solennel à tous les militants de la coalition BBY à venir nous rejoindre pour travailler ensemble main dans la main pour une victoire écrasante au soir du 24 mars.''