Ziguinchor : l’utilisation des stupéfiants dans les écoles révélée par les autorités

L’utilisation des stupéfiants dans les écoles fait craindre les autorités éducatives de la région de Ziguinchor. Ces révélations ont été faites le Mercredi 17 Avril 2024, lors d’une réunion consacrée à la revue annuelle conjointe du secteur de l’éducation au niveau de la région de Ziguinchor.

Une rencontre présidée par l’adjoint au gouverneur de région chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue. "Concernant l’utilisation des produits stupéfiants dans les écoles, il faut multiplier la sensibilisation envers les élèves et les parents d’élèves, afin de stopper ce phénomène. Cependant, il faut une bonne communication sur les méfaits de ces produits, mais également sur les impacts négatifs qu’ils peuvent avoir sur leur scolarité", a déclaré l’adjoint au gouverneur, M. Diongue.

Les taux d’abandon et de redoublement dans les cycles moyen et secondaire ont atteint respectivement 19 % et 22% en 2023 à Ziguinchor, selon l’inspecteur d’académie, Cheikh Faye.

"Le taux de redoublement dans le moyen et le secondaire est préoccupant. Quand on frôle les 22% de taux de redoublement, 19% de taux d’abandon, il y a des choses à faire pour le maintien des élèves”, a expliqué l’IA. Les acteurs éducatifs et territoriaux promettent de faire des efforts pour relever ces défis, au grand bonheur de la communauté.