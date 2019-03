Ziguinchor : Enda Santé met en place un centre intégré à vocation régional pour lutter contre les violences sexuelles

Accompagné par l'Ambassade du Luxemburg, Enda Santé annonce la construction d'un centre intégré pour lutter contre les violences sexuelles dont sont victimes les femmes. La pose de la première pierre est prévue selon le directeur de Enda Santé, Daouda Diouf, dans un mois et les constructions vont durer un an.

Dans ce centre, tous les services dont les victimes auront besoin y seront représentés. Et l'autre vocation du centre, sera d'aller vers la communauté pour faire de la sensibilisation et de la prévention, un travail de veille avec les jeunes et adolescents pour la détection des cas d'agression sexuelle. C'est un centre qui aura une vocation régionale.