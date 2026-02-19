Scandale des homosexuels et la transmission volontaire du VIH/SIDA: Les femmes du Collectif "Ndeyi Askan" et " And Sam Jikko Yi" tirent la sonnette d'alarme

La section féminine du collectif " Ndeyi Askan Wi et And Samm Jikko Yi " a organisé une conférence de presse, ce mercredi 18 février, pour dénoncer le scandale des homosexuels et la transmission volontaire du VIH/SIDA au Sénégal. Selon Sokhna Ndeye Fatou Fall, porte-parole du collectif, le gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour criminaliser l'homosexualité au Sénégal.



"Le régime en place avait promis de voter cette loi à l'Assemblée nationale, mais jusqu'à présent, rien", a-t-elle déclaré. "Nous interpellons le président de la République et son Premier ministre pour qu'ils fassent preuve de responsabilité face à ce phénomène qui gangrène notre société".



Les femmes de ce collectif estiment que l'État doit agir pour protéger la société de ce "fléau" et dénoncent l'implication d'ONG dans cette affaire. Elles invitent également les parents à revoir l'éducation de leurs enfants pour prévenir la propagation de l'homosexualité.