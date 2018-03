ZIGUINCHOR – Répression de la marche de l’opposition : Abdoulaye Baldé condamne

Le président de l’Union Centriste du Sénégal (UCS) a fermement condamné la répression faite par l’Etat de la manifestation d’humeur d’une partie de l’opposition à Dakar. Abdoulaye Baldé a déclaré être « pour le respect de la légalité et pour celui des droits de l’opposition, c’est la raison pour laquelle je condamne avec la plus grande énergie la répression qui est faite sur les opposants. »



A l’en croire, « il est inscrit dans la constitution du Sénégal que la marche est libre et qu’elle ne doit pas être réprimée. » Pour lui, « la marche de l’opposition est un moyen d’expression d’un ras-le-bol et ce n’est pas toujours de gaieté de cœur que les gens le font. »



Abdoulaye Baldé a ajouté qu’il condamnait « toute répression sur les opposants qui manifestent librement pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts, je suis tout-à-fait opposé à cela. »



Le président de l’UCS a demandé que « la raison revienne parce que nous sommes dans un année électorale qui va être une année rude où toutes les tensions seront soulevées. »



Abdoulaye Baldé a déclaré qu’ « il faut que la raison reste de part et d’autre. »