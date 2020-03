ZÉRO CONFINEMENT À LSS JUSQU'ICI / Et si le système de défense contre la propagation du Covid19 connaissait des failles béantes?

Un fait est constant ! Depuis le 18 mars, malgré l'annonce qui a été faite dans ce sens, aucun voyageur n'a été confiné au niveau de l'aéroport de Diass, encore moins dans le hangar des pélerins de Léopold Sedar Senghor, officiellement désigné à cet effet.



Rappelons, en passant, que le mercredi 18 mars, un communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale disait clairement que ce hangar, en question, était désormais réservé SYSTÉMATIQUEMENT à la mise en quarantaine des personnes qui ont séjourné dans un des pays touchés par la maladie à Coronavirus. Autrement dit, toute personne qui choisirait d'entrer dans le territoire Sénégalais, en provenance d'un pays où sévit ce virus devrait sans détours, être placée en quarantaine pendant 25 jours. Tel fut, en tout cas, la déclaration du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.



Seulement, jusqu'à hier dans la nuit, aucun voyageur n'a été confiné. Juste un thermoflash, un contrôle de routine qui ne saurait nullement dire avec certitude si l'un de ses voyageurs souffrait ou non du Covid19. Une faille qui pourrait (que Dieu nous en garde) coûter cher au Sénégal.



Signalons que la suspension de l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal, à l'exception des vols domestiques entre AIBD et Ziguinchor, des vols cargo, des évacuations sanitaires et des vols spéciaux autorisés prenait effet à partir d'hier, vendredi 20 mars 2020. D'où la.necessire question de savoir pourquoi du 18 mars au 20, aucune personne n'a été confinée?